Chianti Banca per "Cronisti in classe": "Siamo attenti ai ragazzi, sono una risorsa"

Dopo il legame a doppio filo, che dura ormai da anni, con le edizioni di Prato e Firenze, ChiantiBanca abbraccia anche il campionato di giornalismo delle scuole pistoiesi, ennesimo segnale di una presenza sul nostro territorio sempre più radicata e altrettanto vincente. "E’ un’iniziativa che ci piace moltissimo – le parole del direttore generale Maurizio Farnesi –, il cui legame affonda le radici addirittura prima ancora che ChiantiBanca diventasse l’unione di cinque banche: le singole bcc hanno sempre creduto nel progetto ed è stato naturale dare una linea di continuità anche negli anni seguenti. Il campionato di giornalismo è la sintesi di tanti ideali che contraddistinguono la cooperazione, ricalcandone filosofia e valori: l’attenzione al territorio, in particolar modo al mondo giovanile, è una delle leve che spinge la nostra quotidianità disegnando tratti distintivi che rendono uniche le banche cooperative all’interno del panorama del credito".

La politica della banca nei confronti dei giovani è uno di tanti punti di forza di ChiantiBanca. "E’ un obbligo rivolgere la nostra attenzione al mondo giovanile, ciò che stiamo facendo ormai da anni nell’ambito di un progetto strutturato condiviso da Consiglio di Amministrazione ed Esecutivo con risorse dedicate. E’ riduttivo pensare ai giovani unicamente in ottica prospettica: i giovani sono il presente, hanno capacità e voglia di indirizzare le decisioni, rappresentano risorse che vanno doverosamente coinvolte e valorizzate. Proprio per questo, ormai da un anno, abbiamo strutturato un gruppo di Giovani Soci e Socie che sta conoscendo una crescita esponenziale mese dopo mese, tanto da raggiungere le 2.600 unità".

Tante le iniziative e le offerte di ChiantiBanca rivolte ai giovani. "Si va dai prodotti dedicati come il conto minori e la carta prepagata, che rispondono alle esigenze di operatività e di risparmio per i non ancora maggiorenni, alle iniziative di educazione finanziaria proposte nelle scuole medie e superiori nell’ambito del piano di sostenibilità in materia di ESG, tema su cui la banca è sempre più sensibile. Ci sono poi i tanti eventi organizzati dal gruppo Giovani Soci, che coniugano approfondimenti su temi di natura finanziaria e visite culturali, e il sostegno, con sponsorizzazioni e contributi, a moltissime società – principalmente sportive – che si rivolgono al mondo giovanile. E infine la nostra Mutua, la prima a livello italiano come numero di associati, che risvolge ai giovani una serie di iniziative e vantaggi esclusivi. Un esempio per tutti: 300 euro di bonus ai giovani che diventano soci entro un anno dal compimento della maggiore età".

Michele Flori