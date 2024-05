Check up gratuiti e una corsa nel verde con "Longevity Run"

Collaborazione prestigiosa che guarda al comune obiettivo della tutela della salute quella messa in campo da Vannucci Piante che nelle giornate del 4 e 5 maggio promuove un’iniziativa all’insegna della longevità. Farà tappa al Nursery Campus di via Bonellina il progetto "Longevity Run" realizzato dai medici del Policlinico Gemelli di Roma e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e nato al fine di sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari e incoraggiare la prevenzione cardiovascolare con l’obiettivo di migliorare la salute collettiva. Domani, a partire dalle 9, prende il via la campagna di screening gratuita, mirata alla valutazione dei principali fattori di rischio con analisi dello stile di vita, antropometria, pressione arteriosa, colesterolo e glicemia, massa e forza muscolare, funzione respiratoria e qualità del sonno. Un’occasione dunque per sottoporsi a un accurato e gratuito "check-up". Non solo indagine clinica, ma anche sport, inteso anche questo come fattore utile a determinare la longevità della popolazione. Domenica alle 9, si svolgerà invece la Longevity Run: previa registrazione sul sito dedicato, sarà possibile partecipare alla manifestazione sportiva che prevede una sessione di riscaldamento e fitness e una corsa divertente, non competitiva, di cinque km all’interno del Nursery Park.