Centro storico . Un biglietto da visita. Più verde, parcheggi e nuova cartellonistica

Un progetto che serva a riqualificare e valorizzare il centro storico di Pistoia. Un’iniziativa da condividere con l’amministrazione comunale con l’obiettivo di trovare un accordo e in seguito stringere una sinergia che possa portare benefici alla città intera, a chi la vive quotidianamente e anche a chi viene da fuori. E’ questa l’idea avuta dall’Associazione Culturale del Centro Storico di Pistoia, un organismo nato per rispondere alle esigenze comuni di imprenditori, per far fronte alle criticità osservabili nel centro cittadino pistoiese, che ha esposto il Piano di Arredo Urbano ieri pomeriggio all’interno della Galleria Vittorio Emanuele, in via degli Orafi. A fare da portavoce dell’iniziativa sono stati Tony De Angelis e Tommaso Pasquinelli, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Associazione, ma alla stesura della bozza del piano hanno preso parte circa 80 commercianti disseminati in molte vie del centro storico.

"In un recente incontro col Comune - ha detto Pasquinelli - ci è stato detto che a dicembre verrà presentato un progetto di riqualificazione del centro storico e noi abbiamo deciso di cogliere la palla al balzo. Ogni via ha dato il proprio contributo per stilare un documento che noi riteniamo essenziale ed equilibrato, senza pretese impossibili o richieste fuori dall’ordinario. Ci piacerebbe molto che il nostro punto di vista venisse preso in considerazione e che possa integrare quelle che saranno le idee del Comune".

La proposta dell’Associazione poggia principalmente su tre aspetti prioritari. Uno di questi è legato alla cartellonistica, oggi parzialmente assente, con l’idea che sarebbe quella di indicare, soprattutto per chi viene da fuori Pistoia, in modo chiaro i parcheggi cittadini, le principali vie del centro storico e i luoghi d’interesse con cartelli di tipo informativo. C’è poi il tema legato ad un itinerario turistico che possa consentire ai turisti di orientarsi all’interno del centro storico e garantire loro un’esperienza di visita completa, possibilmente anche col supporto di professionisti del settore. Infine c’è il tema delle aree verdi, con una serie di luoghi, sia vie che piazze, che potrebbero essere rinnovati con l’inserimento di elementi come piante, fioriere o piccoli "oasi verdi". Quest’ultimo aspetto si interseca anche con la volontà di definire Pistoia come una "città d’arte nel verde", mettendo in evidenza il "verde" come elemento di caratterizzazione oltre che come incentivo alla sostenibilità ambientale. Nel progetto rientra anche il coinvolgimento dell’Associazione Vivaisti che, negli incontri precedenti, ha dato piena disponibilità a collaborare alle proposte legate al verde pubblico.

"Altri due aspetti importanti - prosegue De Angelis- sono legati all’illuminazione e alla disposizione dei cestini nelle vie cittadini. Per quanto riguarda questi ultimi, l’idea è quella di inserirli in modo armonico nell’ambiente circostante, applicando su di essi lo stemma di Pistoia. Sul tema dell’illuminazione auspichiamo un incremento degli attuali punti luce, pensando soprattutto ai mesi invernali, in particolare in prossimità delle attività commerciali".

Michele Flori