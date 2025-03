Centro Nuoto: il Comune dovrà pagare 95mila euro per la fideiussione

Il Comune dovrà pagare circa 95mila euro a una finanziaria per l’escussione di una fideiussione a prima richiesta rilasciata durante precedenti mandati a favore del Centro Nuoto Montecatini, gestore della piscina comunale. È questo il nuovo colpo di scena nell’ormai lungo confronto tra le due parti. L’amministrazione non ha gradito per nulla questa novità e, adesso, sta valutando di portare avanti un’azione di rivalsa nei confronti della cooperativa. Nell’ultima riunione del consiglio comunale, l’assessore ai lavori pubblici Luca Bini, intanto, ha spiegato che assai difficilmente potrà riaprire il settore invernale della piscina, chiuso da agosto per la necessità di lavori tampone.

"I lavori nel settore invernale della piscina comunale, di fatto, sono terminati, ma da un punto di vista oggettivo è difficile che questo settore venga riaperto al pubblico. Abbiamo notizie informali in merito all’avvio dell’organizzazione della stagione estiva da parte del gestore".

Il Comune non è stato molto fortunato durante la procedura di affidamento dei lavori, visto che la prima ditta a cui erano stati dati si è rivelata priva di determinati requisiti. L’ente è così dovuto ripartite da capo e la ditta incaricata ha dovuto affrontare anche la rimozione dell’unità di trattamento dell’acqua. Riempire le vasche, portare la temperatura a 28 gradi, attendere i test della gestione e quelli dell’Asl: la riapertura della piscina invernale richiederebbe almeno un mese. E la stagione estiva va preparata per tempo. L’architetto Claudio Gariboldi, responsabile dell’ufficio Pnrr-lavori pubblici, ha fatto il punto della situazione dal punto di vista tecnico. "Nel sotto vasca del punto dove erano in corso le opere di puntellamento – ha spiegato durante il suo intervento – era presente un’unità di trattamento dell’acqua, già non funzionante, che aveva una grossa conduttura rivolta verso la parte superiore dell’edificio. L’impresa ha dovuto smantellare anche i venti metri di questa struttura per completare i lavori".

Da.B.