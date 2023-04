Centenario Aci, che festa Gran finale al femminile E attesa per la Millemiglia

Ultima giornata di eventi per il Centenario di Aci. La tre giorni a La Cattedrale di via Pertini ha avuto il suo taglio del nastro venerdì con la partecipazione delle autorità cittadine e provinciali, accolte dal Presidente di Aci Pistoia Antonio Breschi, e dal direttore Giorgio Bartolini. Molti gli stand presenti in rappresentanza del mondo motoristico pistoiese delle due e quattro ruote. Tra le vetture speciali in esposizione anche la Lamborghini della Polizia di Stato. Ma non solo. "Per due mattine abbiamo avuto attività di educazione stradale per tanti ragazzi delle scuole medie superiori - ha spiegato Bartolini -, guidati da una formatrice Aci insieme sia a un medico dirigente del SERT che con una struttura della Polizia Stradale. Gli eventi sono proseguiti con molte attività istituzionali e premiazioni degli sportivi. Venerdì pomeriggio focus sulle tematiche ambientali connesse alla mobilità e oggi pomeriggio sarà la volta dell’evento tutto al femminile per cercare di confutare quella tesi, sostanzialmente inconsistente, per la quale la donna al volante è un pericolo. Noi siamo riusciti a documentare che viceversa le donne hanno avuto dei meriti nell’ambito della mobilità molto rilevanti - ha evidenziato Bartolini nella sua conclusione -. Perché pochi sanno che, ad esempio, la linea di mezzeria, i tergicristallo, lo specchietto retrovisore, le frecce nelle macchine, sono tutte invenzioni che sono da ascrivere al ruolo della donna nel mondo dell’auto".

Ieri è stata l’occasione, oltre che per festeggiare e premiare i tanti campioni del motor sport pistoiese, di presentare il prossimo passaggio delle Millemiglia che coinvolgerà la provincia. "Piazza del Duomo sarà nuovamente la nostra cornice esclusiva - ha sottolineato il direttore Bartolini -. Le macchine arriveranno da San Baronto e per via Bonellina entreranno nel cuore della città. Poi dopo un controllo in piazza Oplà, via verso Abetone. Ci sarà anche il tributo Ferrari e sarà a Villa la Magia a Quarrata". Ospite speciale Giuseppe Cherubini, del comitato operativo della storica corsa.

"La 1000 miglia quest’anno partirà il 13 giugno dal castello di Brescia. Il 15 giugno ci sarà la terza tappa con la Roma - Parma e sarà quella che toccherà Pistoia – ha spiegato Cherubini –. Le auto entreranno in città dalle ore 15 fino circa le 20. Anche quest’anno saranno presenti come sempre dei vip ma i nomi al momento sono celati dalle x, e li sveleremo il giorno della partenza. Dopo l’ultimo del 2019, abbiamo deciso di passare quest’anno da Pistoia per omaggiare il Centenario di Aci, non potevamo certo mancare. Scegliamo sempre l’itinerario a seconda degli eventi presenti sul territorio. Ogni anno cerchiamo di evidenziare ricorrenze e posti che proviamo a far conoscere anche ai tanti equipaggi stranieri presenti considerando che nella Millemiglia sono rappresentate circa quaranta nazioni. Quest’anno al via avremo più di cento Ferrari, oltre 400 auto storiche, ma anche una ventina di auto elettriche e una decina di modelli unici. La colonna si svilupperà per 220 km: questa è la distanza tra la prima auto partita e l’ultima al via - ha detto ancora Cherubini che ha concluso con una nota di orgoglio -. Quello che stupisce di più i nostri concorrenti è il calore del pubblico: ecco perché siamo un evento unico".

Gabriele Acerboni