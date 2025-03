Censimento 2025, servono rilevatori

Una selezione pubblica, per soli titoli, per la creazione di una graduatoria di idonei finalizzata al conferimento dell’incarico di rilevatore per il Censimento 2025. Il Comune ha pubblicato il bando. I rilevatori si occuperanno del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, nonché per altre indagini statistiche ordinarie e straordinarie eventualmente richieste dall’Istat. Dal 2018 il censimento è diventato permanente, a cadenza annuale, prevedendo per ciascun anno due indagini campionarie sul territorio: una basata sulle liste anagrafiche e l’altra su un campione areale di indirizzi e coinvolge solo un campione rappresentativo di famiglie. La graduatoria sarà utilizzata a integrazione e in subordine rispetto a quella attualmente in vigore, prorogata fino al 31 dicembre prossimo. Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, gli interessati potranno scaricare il bando, per tutte le informazioni necessarie, e l’apposito schema di domanda sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Suap, privacy e statistica.

La domanda di ammissione deve essere inviata esclusivamente tramite email all’indirizzo [email protected] (con richiesta di conferma ricevimento da parte del Comune di Pistoia) entro sabato 19 aprile. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’ufficio Censimento del Comune ai numeri 0573 371941, 0573 371924, 0573 371926 - e-mail: [email protected].