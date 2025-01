Celebrità all’Abetone. Il buongiorno sulla neve di Valentina Persia

Il sorriso luminoso di Valentina Persia è tornato ancora una volta sulle nevi dell’Abetone. La popolare e amata attrice è stata accolta alla biglietteria dello skipass con un omaggio e su sul suo profilo Facebook ha dato il buongiorno dall’Abetone con queste parole: "Da’ a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita". Valentina Persia ha preso parte a tanti programmi televisivi che l’hanno resa celebre e all’Abetone è ormai di casa. L’attrice si è sempre complimentata con i maestri di sci e con gli alberghi che l’hanno ospitata con i due figli e Peppino, il suo cagnolino. Entusiasti i numerosi commenti dei suoi ammiratori al suo post che è una vera e propria dichiarazione d’amore, da parte della bella attrice, all’Abetone. I personaggi dello spettacolo questanno sono stati tanti, anche d’oltre oceano, come Anya Taylor Joy, la protagonista de “La Regina degli Scacchi“, che ha trascorso il Capodanno all’Abetone. Lusingato il sindaco Gabriele Bacci: "La presenza di personaggi notissimi è stata notevole, questo mi fa pensare che l’Abetone sia nel cuore di tante persone del mondo dello spettacolo. La presenza di Valentina Persia, che stimo tantissimo, ma che purtroppo non sono riuscito a incontrare, mi offre il motivo per invitarla a tornare. Spero che la presenza di così tanti personaggi possa portare a un cinepanettone come “Vacanze di Natale all’Abetone“, ambientato sulle nostre nevi. Ci sarebbero tutte le condizioni. Le celebrità sono state qui e sono andate via soddisfatte. Potrebbe essere un lasciapassare".

Andrea Nannini