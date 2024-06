C’è l’Arena Sesana Estate. Tra spettacoli e giochi

Con l’appuntamento di domani 26 giugno, entra nel vivo la stagione del trotto dell’ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme che vedrà, fino ad agosto inoltrato, due notturne a settimana dedicate alle corse e più precisamente quella del mercoledì e quella del sabato, con apertura cancelli alle 19 e inizio corse alle ore 20,30. Dopo i lusinghieri successi di pubblico fatti registrare nei primi tre appuntamenti con presenze di gran lunga superiore alle mille unità a sera, tutto è pronto per accogliere al meglio coloro che decideranno di passare una serata al fresco nella splendida cornice del Sesana, assistendo contemporaneamente ad un appassionante evento sportivo e a tante iniziative di intrattenimento. La grande balena della fiaba di Pinocchio, illuminata da oltre 15.000 led, è diventata un luogo particolarmente ricercato per i selfie così come l’esposizione della vecchia auto starter suscita interesse ed ammirazione e particolarmente ricercata e la carrozza con la quale fare il giro dell’ippodromo alla scoperta degli angoli più curiosi e suggestivi. Grande apprezzamento anche per l’attività di intrattenimento svolta all’Arena Sesana Estate dove mercoledì 26 giugno è in programma, l’esibizione della scuola di ballo Stelle in movimento e sabato 29 giugno, in occasione del compleanno di Montecatini terme, il concerto live del gruppo Sgurz, cover band pop europeo anni ‘90 e 2000. Tutte queste iniziative e molte altre, come il Sesana baby village con castello gonfiabile, pony, mountain bike e tante altre cose dedicate ai più piccoli, il barbiere, la manicure , l’angolo delle stelle, il pianobar bordo pista , sono comprese nel popolarissimo biglietto d’ingresso che costa solo 5 euro ed è completamente gratis per gli under 18. Sabato 29 giugno poi, il parco del Sesana ospita anche la prima edizione del mercatino "Bancarelle all’ippodromo", dedicato all’artigianato, antiquariato e vintage con tante curiosità e piacevoli idee regalo e, alle 19, la registrazione della trasmissione televisiva "Aperitivo al Sesana" condotta da Barbara Scarpettini con tanti ospiti. Per informazioni: 0572 1913547 oppure presso il punto informazione collocato in piazza del Popolo.