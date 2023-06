C’è attesa per l’autopsia sul corpo di Daniel Reci

Sarà l’autopsia prevista nella mattinata di domani a rivelare qualcosa di più sulle cause del decesso del 18enne Daniel Reci, il cui cuore ha cessato di battere nella mattina di mercoledì scorso, mentre era a letto nella propria abitazione a Pistoia. L’esame autoptico è stato disposto dalla magistratura, dopo gli accertamenti dei Carabinieri – che sono intervenuti con tre pattuglie per fare un accurato sopralluogo e chiarire le circostanze in cui si è consumata la tragedia - nella casa in cui il giovane di origine albanese viveva con la famiglia. Sono stati proprio i familiari a scoprire al mattino il giovane ormai già in fin di vita. L’esame autoptico sarà condotto dai medici Susanna Gamba e Walter Calugi nella sala anatomica dell’ospedale San Jacopo, dove il corpo del 18enne si trova da mercoledì mattina. Daniel Reci era arrivato dall’Albania in Italia a maggio 2022 ancora 17enne ed era stato accolto in San Domenico dalla cooperativa sociale Intrecci che si occupa di dare ospitalità ai minori non accompagnati.

In questo anno in Italia aveva cominciato a muovere i primi passi per inserirsi a Pistoia con i corsi rivolti agli stranieri del Ctp (Centro Territoriale Permanente) per imparare la lingua italiana presso la sede della scuola Anna Frank e aveva frequentato alcuni centri di arti marziali del territorio. Sognava di raggiungere l’indipendenza economica trovando un lavoro stabile. Era poi stato raggiunto dai suoi familiari, con i quali era andato ad abitare nella stessa casa dove purtroppo ha cessato di vivere mercoledì. Una tragedia che ha segnato la comunità albanese della Provincia, che appena si è diffusa la notizia si è stretta intorno alla famiglia Reci per sostenere genitori e fratelli del giovane in questo momento di infinito dolore.

red.pt