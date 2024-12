Casting di X Factor e ruoli per attori

Opportunità in Toscana per chi sogna una carriera artistica. Dai casting per X Factor alla ricerca di attori per una serie tv e una campagna pubblicitaria, sono molte le occasioni da cogliere nei prossimi mesi. I casting per l’edizione 2025 di X Factor sono aperti. È possibile iscriversi sul sito ufficiale (xfactor.sky.it/info/casting-selezioni) compilando il form dopo la registrazione. In caso di esito positivo, il candidato sarà ricontattato ai recapiti indicati in fase di registrazione. Anche Msc Crociere darà la possibilità ai suoi passeggeri di candidarsi alle selezioni di X Factor. Msc Lirica sarà la nave ufficiale del programma e chiunque a bordo potrà fare un provino e aspirare a diventare un concorrente della prossima edizione.

A Piombino, invece, si cercano attrici per uno spot pubblicitario. Il ruolo, rivolto a donne con un’età scenica tra i 30 e i 35 anni e abilità alla guida, prevede riprese il 17 dicembre e a fine gennaio. Per candidarsi, occorre inviare un breve video di presentazione a [email protected] entro e non oltre la data limite del 12 dicembre 2024. Pisa ospiterà tra marzo e aprile 2025 le riprese di una serie tv. In questo caso si cercano donne tra i 35 e i 50 anni e uomini e donne di origine giapponese dai 25 ai 60 anni, entrambi con capacità di recitazione. Le candidature vanno inviate a [email protected], con self-tape, foto e recapito telefonico. Tutte le posizioni prevedono compensi regolari secondo il contratto nazionale del lavoro e rappresentano un’opportunità da cogliere per entrare nel mondo dello spettacolo.