Castel Biagini: "Piccoli lavori. Poi il cantiere"

"La strada è oggetto di intervento di ampliamento ai fini della realizzazione della Rsa, per la quale questo ente ha già dichiarato la pubblica utilità per l’esproprio dei terreni. Se questa operazione procederà a breve, la via potrebbe essere ampliata a partire dalla primavera del 2025. Anche per questo procederemo, nel frattempo, con interventi-tampone". Lo ha dichiarato il vice-sindaco Alessio Gargini (nella foto) in consiglio comunale, rispondendo all’interrogazione presentata dal consigliere di Uniti per Serravalle Federico Gorbi in merito alle condizioni di via Castelbiagini. L’ex-vicesindaco ha fatto presente come i residenti della zona avessero lamentato di recente alcune criticità riguardanti perlopiù il dissesto del manto stradale, la caduta di rami secchi dal bosco e piccoli smottamenti causati negli scorsi mesi dalle precipitazioni. La giunta Lunardi ha ricordato come via Castelbiagini sia parte integrante del progetto che dovrebbe realizzare la residenza sanitaria per anziani, inizialmente proposta dal gruppo Carron e poi passato ad un’altra società. Nei piani dell’operazione c’è anche l’ampliamento e la riqualificazione della via, considerando che rappresenterà l’accesso alla struttura. Ed è per questo che il Comune sta procedendo con interventi tampone (nei giorni scorsi è stato riasfaltato un tratto di strada particolarmente dissestato, ndr). "Abbiamo messo in programma ed effettuato sfalci lungo la via e ricoperto anche di recente le buche del manto stradale. E provvederemo con ulteriori interventi-tampone".

Giovanni Fiorentino