Carnevale, il giorno delle sfilate. Una festa ma anche una sfida. C’è il concorso delle vetrine

La festa di carnevale si arricchisce di premi e di una competizione che renderà le sfilate ancora più emozionanti. Saranno 22 le attività che parteciperanno all’iniziativa che vede Confcommercio tra i promotori: una giuria premierà le migliori domani, domenica 2 marzo. Il concorso, a colpi di fantasia, si intitola "A Carnevale la tua vetrina…vale!".

Sarà una sorta di festa nella festa in programma domani quando andrà in scena la grande parata di Carnevale, che vedrà impegnati 11 carri paesani. La simpatica competizione è stata ideata da Confcommercio e dal Centro Commerciale Naturale di San Marcello – Gavinana – Maresca, in collaborazione con il Comitato parrocchiale per le feste di San Marcello, il Comune di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio. Alle attività associate è stato chiesto, in particolare, di sprigionare l’immaginazione colorando le proprie vetrine con addobbi e decorazioni che ricordino l’atmosfera carnevalesca.

"Un modo – commenta Confcommercio – per centrare due obiettivi per noi importanti: valorizzare e mettere in luce le attività della Montagna da un lato, supportare con il nostro impegno un’iniziativa centrale per il territorio, come il suo storico carnevale". Le aziende partecipanti verranno giudicate da un’apposita giuria itinerante, che domenica premierà le migliori. A mettersi alla prova sono: Agriturismo Lo Scoiattolo, Agriturismo I sapori di Montagna, Beauty Lab Centro estetico, Berta Filava, Boutique della Lana, Centro Spesa Popiglio, Forno Betti, Gelateria Terrazza, Giocart, Il Copiatutto, Il Vinaio, La Campana, Latteria, Lavanderia Due Erre, Merceria di Nesti Grazia, Mesticheria Gaggini, Officina del gusto, Ottica Optometria Jolly foto, Piccole Vanità, Severi, Tutto per casa tua e Via Conti Guidi abbigliamento.

Dalle 13.30 esibizione della Banda seguita, alle 14, dalle scuole di ballo e dell’Accademia Musicale. Alle 14.30 arriva Cenestrella, la maschera simbolo della festa, disegnata dai ragazzi delle scuole, alle 15 sfilata dei carri che si concluderà alle 17.30 con l’applausometro e la premiazione, dalle 18. Dalle 13 alle 15 servizio navetta verso il paese e dalle 18.30 alle 20 servizio in uscita.