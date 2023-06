Carabinieri in azione I numeri di un anno di intensa attività "Lavoro in sinergia"

Sono state 311 le persone arrestate dai carabinieri della provincia di Pistoia negli ultimi 12 mesi, mentre quelle denunciate in stato di libertà ammontano a 1.955. Su un totale di 9.084 delitti denunciati su tutta la provincia, l’Arma ha proceduto per 7.754 (85%) individuando circa 1.739 autori (61%). I dati che riassumono l’intensa attività svolta nel corso dell’ultimo anno sono stati diffusi in occasione della ricorrenza del 209° anniversario di fondazione dell’Arma, che a Pistoia è stato celebrato ieri, alla presenza di numerose autorità, tra cui il prefetto Licia Donatella Messina. La ricorrenza è, infatti, anche l’occasione per tracciare il bilancio delle attività svolte delle diverse articolazioni dell’Arma che operano sul territorio pistoiese: 23 stazioni, 3 compagnie, reparto operativo e comando provinciale, supportate dai qualificati contributi dei comparti di specialità compettenti sulla giurisdizione in materia di lavoro e legislazione sociale, sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale, tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Un anno, quello appena trascorso, come ha sottolineato il comandante provinciale, colonnello Stanislao Nacca, che ha visto il comando di Pistoia particolarmente impegnato nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni criminosi.

Negli ultimi 12 mesi sono arrivate 21.948 richieste al 112 da cui sono scaturiti 9.621 interventi, gestiti dagli operatori delle tre centrali operative di Pistoia, Montecatini Terme e San Marcello Piteglio. Considerevole è stata anche l’attività preventiva svolta sul territorio con 11.916 servizi di pattuglie e perlustrazioni nel corso delle quali sono stati controllati 31.633 mezzi e 48.481 persone ai quali si aggiungono i 624 servizi di ordine pubblico. "Sul territorio della provincia – ha ricordato il comandante Nacca – sono presenti anche il gruppo carabinieri forestale e il reparto carabinieri biodiversità con i quali si opera in stretta sinergia e cui va il ringraziamento". L’attività di contrasto ai reati predatori, che più di tutti creano allarme sociale, ha consentito di denunciare all’autorità giudiziaria 183 persone per il reato di furto, 21 persone per rapina e 13 per estorsione. Una consistente attività di contrasto è stata sviluppata nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, con l’arresto di 20 persone e la denuncia di ulteriori 64 con il sequestro di circa 20 kg di sostanze.

Nel corso della cerimonia, per la meritoria attività di servizio, sono stati premiati per la stazione carabinieri di Quarrata il luogotenente Salvatore Maricchiolo, il maresciallo Mario Tari e il vicebrigadiere Anthony Forcillo; e per la stazione di Montale il luogotenente Massimiliano Moncini, il maresciallo capo Ignazio Bozza, il vice brigadiere Angelo Martini, l’appuntato scelto Angelo Taverna, il carabiniere scelto Giada Garofalo e l’appuntato scelto in congedo Alfio Robuano.

Patrizio Ceccarelli