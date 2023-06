Carabiniere Roberto Solari si congeda dopo 35 anni di servizio

Il primo giugno scorso, l’Appuntato Scelto Qualifica speciale Roberto Solari, originario di Chiavari, in provincia di Genova, ma ormai pistoiese d’adozione, si è congedato dopo aver prestato ben trentacinque anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri. Solari si era arruolato nel 1988 e nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto vari e importanti incarichi. Dopo aver frequentato la Scuola Allievi di Roma, promosso Carabiniere è stato trasferito alla Stazione Carabinieri di Casalguidi, nel comune di Serravalle Pistoiese, e poi, nel 1994, al Nucleo Operativo di Pistoia e in seguito al Nucleo Comando del Provinciale fino al 2003, anno in cui è stato destinato a svolgere l’incarico di addetto all’Aliquota Notifiche. Dal 2007 e fino al primo giugno 2023 è stato impiegato al Nucleo Informativo in qualità di addetto alle informazioni. Solari è stato insignito di vari riconoscimenti per l’anzianità di servizio, tra cui la Croce d’Argento e altre onorificenze del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio, distinguendosi inoltre come volontario nelle attività del Cisom, il Corpo Italiano dell’Ordine di Malta.

Questo il messaggio arrivato in redazione per lui: "Apprezzato e benvoluto dai colleghi e dalle persone che ti vogliono bene. Adesso, dopo anni di onorato servizio avrai più tempo per rilassarti e poterti dedicare maggiormente ai tuoi passatempi in piena libertà. Auguri per questa nuova parte della tua vita". Tanti auguri per una felice e meritata pensione anche da parte del nostro giornale.