Carabattole Love Park. Stasera la riapertura

Dopo la tempesta torna il sereno, e la musica. Da stasera, dopo la forzata chiusura a causa degli allagamenti, riparte Carabattole Love Park con il suo calendario di eventi. La nottata di forti piogge che ha interessato la provincia di Pistoia nella notte di lunedì scorso ha dato un duro colpo anche al Carabattole Love Park. Lo spazio attrezzato per gli eventi di musica, ma anche con ristorazione e bancarelle, organizzato all’interno del parco di carabattole di Agliana si è completamente allagato. L’acqua, straripante anche dal laghetto presente, ha invaso tutto, dall’area con i tavoli al sottopalco alle cucine. "Il laghetto straripava, le fosse di scarico buttavano acqua invece di riceverla, i tavoli e i bidoni di alia galleggiavano nel parco - racconta Luca Nesti, organizzatore e ideatore del Park -. Noi dello staff eravamo inermi ed esterrefatti davanti alle immagini delle telecamere di sicurezza trasmesse in diretta quella notte. Ma è incredibile anche quello che è successo il giorno dopo: tante braccia e tanti cuori pronti ad aiutarci, tutti uniti con l’obiettivo di ripartire quanto prima. Volontari, staff e clienti abituali che con i secchi hanno tolto acqua fangosa nei punti dove le idrovore non potevano essere usate. Due giorni senza tregua, riposando pochissime ore, per ripristinare tutto". Momenti di condivisione che hanno emozionato enormemente gli organizzatori e i ragazzi dello staff. "A volte noi organizzatori non ci rendiamo conto di quello che creiamo, presi da burocrazia, progetti, funzionalità, formazione di addetti, bilanci economici e tutto quello che serve per una buona riuscita degli eventi - spiega sempre Luca Nesti -. Carabattole Love Park è il nome appropriato per questo festival visto l’entusiasmo che ogni sera riceviamo e quello in questi due giorni. Questo ci ha dimostrato che l’emozione di partecipare a feste come questa a ingresso gratuito è qualcosa di più ed è qualcosa di diverso dalla logica degli organizzatori. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato - conclude Nesti -. Grazie alla mia ciurma, perché solo con una ciurma fatta di persone così la nave può arrivare in porto. È incredibile ma riapriremo". Riparte quindi da stasera la programmazione degli eventi con lo spettacolo musicale a cura di Artigiano Music. Il calendario completo degli eventi è consultabile sulle pagine social del festival. Gabriele Acerboni