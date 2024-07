Carabattole Love Park. Musica, spettacoli e libri. Sarà un’estate ricca di eventi

Dopo tanto lavoro in seguito agli allagamenti e ai danni della settimana scorsa, "Carabattole love park" ha ripreso regolarmente gli eventi in programma. Si terrà stasera (mercoledì 3 luglio, ore 20.30) la presentazione del libro di Virgilio Dominici "Agliana com’era" in programma per mercoledì 26 giugno e rinviata a causa del maltempo e dell’allagamento del parco. Il libro è stato pubblicato con il patrocinio del comune di Agliana. Alla presentazione partecipa l’autore che dialogherà con il sindaco di Agliana, Luca Benesperi. Virgilio Dominici, ex dipendente comunale come istruttore tecnico, racconta l’evoluzione del territorio aglianese dagli anni Sessanta in poi, in particolare i cambiamenti avvenuti nella seconda metà del Ventesimo secolo.

"Gli eventi, i luoghi, l’esperienza, l’ambiente e le persone hanno un ruolo importante per il territorio – rileva Dominici -. Riportare alla memoria fatti ed eventi è una ricchezza per le nuove generazioni". Il sindaco Benesperi osserva: "Libri di questo genere sono un patrimonio inestimabile perché ci consegnano il racconto di tradizioni che, quando non ci sarà più nessuno a raccontarle, altrimenti andranno perdute". Sempre mercoledì 3, alle 21.30, al "Carabattole love park" è di scena Danzarmonia. Giovedì 4 (ore 21.30) concerto di Cisco, ex leader dei Modena City Ramblers. Sabato 6 discoteca all’aperto e domenica 7 spettacolo di cabaret con Paolo Migone. Proseguono per tutto il mese di luglio anche le "Istruzioni di volo estate" al Giardino della multicultura (adiacente alla scuola Rodari, ingresso da via Puccini). Si tratta di letture e laboratori per bambini per volare con la fantasia. Un progetto che in inverno la biblioteca comunale Angela Marcesini ha svolto nei propri locali e che da giugno prosegue all’aperto.

Gli incontri si svolgono ogni martedì alle ore 17, sono gratuiti ma su prenotazione: telefono 0574. 678444, mail: [email protected]. Ecco le date: martedì 9 luglio, "Cavoli! Un lupo!" (età di riferimento 6-8 anni), 16 luglio "Tre piccoli pirati" (età di riferimento 3-5 anni), 23 luglio "Un altro giardino" (età 6-8 anni), 30 luglio "Coccinella prepotente" (età 3-5 anni). I laboratori sono curati dalla cooperativa Scripta Manent. Il progetto "Istruzioni di volo estate" nel mese di giugno si è svolto anche nel parco di Carabattole. L’idea della biblioteca di portare all’aperto letture e laboratori per bambini è molto apprezzata dalla famiglie e sta ottenendo un grande successo.

Piera Salvi