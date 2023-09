Carabattole, eventi per tutto il mese Parco ripulito dai ragazzi dei furti

"Carabattole love park" prosegue anche a settembre con tre nuove esperienze che sicuramente saranno attrattive per il pubblico, come lo sono state le iniziative proposte da maggio fino ad ora. Il fine settimana di venerdì 8 e sabato 9 settembre si svolgerà la prima edizione di ‘CariMiVini’ iniziativa dedicata alle migliori cantine vinicole della nostra area, per un’immersione nei gusti e nelle fragranze dei migliori prodotti enologici nostrani. Domenica 10, invece (dalle 10 a mezzanotte), è in programma ‘Art in the park’, ovvero una giornata totalmente dedicata ai writers che arriveranno da tutta l’Italia e porteranno i contenuti della loro community all’interno del parco, con uno special guest musicale. Per l’occasione verranno allestite area writers per street artist, zona ricreativa per bambini e attività didattiche. Vari stand espositivi arricchiranno l’evento. Nel week end dal 15 al 17 settembre il parco di Carabattole ospiterà la ‘Festa della birra bavarese’ con marchi prestigiosi, gusti e atmosfere che si associano al famoso ‘Oktoberfest’ di Monaco di Baviera. Confermati anche la discoteca all’aperto il sabato sera e il martedì dedicato ai debuttanti con il ‘Karaoke’. "Carabattole love park", come hanno recentemente dichiarato Luca Nesti (presidente dell’associazione Artigiano che cura gli eventi) e il sindaco Benesperi con l’assessore Giulia Fondi, è "Una scommessa vinta per valorizzare il parco e preservarlo dal degrado".

Durante l’estate, infatti, non sarebbero stati rilevati episodi di vandalismo. Si sono però verificati piccoli furti ai danni dell’associazione Artigiano: bottiglie d’acqua e qualche bibita rubate dai frigo che si trovano nei gazebo. Una decina di episodi, come aveva riferito Luca Nesti, avvenuti tra giugno e agosto tra le due e le tre di notte. L’area è videosorvegliata ed è facile individuare gli autori. Al decimo furto l’associazione aveva messo un post su facebook per informare che il reiterarsi dei furti avrebbe costretto a consegnare i video alle autorità competenti. Il giorno successivo i ragazzi, tutti minorenni, si presentarono all’associazione scusandosi e dichiarandosi molto dispiaciuti. Luca Nesti e lo staff dell’associazione Artigiano avevano deciso di essere comprensivi e non denunciare i ragazzini ma di responsabilizzarli facendo qualche piccola opera di volontariato. "E così è stato – riferisce Luca Nesti – hanno svolto alcune ore di volontariato ripulendo il parco di Carabattole. Una misura simbolica con lo scopo di responsabilizzare questi adolescenti".

Piera Salvi