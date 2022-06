Capecchi (FdI): "Monni ci aggiorni"

"È ormai allerta siccità, l’acqua continua

a mancare, la preoccupazione di agricoltori e vivaisti è tanta e vogliamo sapere quali contromisure sta mettendo in campo la Regione". Lo afferma Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "Visto che lo spauracchio del 2003 è ancora vivo nelle mente di tanti addetti ai lavori, chiediamo che l’assessore Monni venga urgentemente a riferire

in aula. Vogliamo sapere a che punto sono

gli interventi sugli acquedotti, perché tanta acqua potabile viene persa da un sistema vecchio – aggiunge –

e a che punto è l’approvvigionamento idrico delle maggiori realtà perché nell’immediato si corre il rischio del razionamento mentre dopo il mese

di agosto, come già accaduto nel 2003,

la carenza di acqua potrebbe determinare anche un abbassamento della pressione per cui, dal secondo piano in poi, le famiglie potrebbero avere difficoltà. Inoltre chiediamo che in commissione ambiente venga ascoltata l’Autorità idrica toscana".