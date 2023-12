Cantieri in A11. Le chiusure e... i disagi

Ancora cantieri, ancora disagi per chi viaggia in autostrada. Per consentire lavori di pavimentazione sulla A11 Firenze-Pisa nord sarà chiusa la stazione di Pistoia nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 dicembre, con orario 22-6 sarà completamente chiusa in entrata e in uscita; dalle 22 di venerdì 15 alle 6 di sabato 16 dicembre sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Montecatini Terme o di Prato ovest. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24 oppure consultare gli aggiornamenti sul sito autostrade.it.