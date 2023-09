Cantieri autostradali. Disagi per i lavori ai caselli di Montecatini e Pistoia

Dopo gli esodi e i contro-esodi estivi, per i prossimo giorni sono previsti interventi e chiusure a raffica in alcuni caselli dell’autostrada A11 Firenze – Pisa Nord, in particolar modo nel tratto tra Altopascio e Prato Est. I cantieri sono stati tutti programmati in orario notturno, dalle 22 alle 6 del mattino, per non appesantire la circolazione durante le ore più trafficate. Andiamo per ordine cronologico. Nella giornata di ieri sono già partiti alcuni interventi attorno al casello di Montecatini Terme. Gli operai, infatti, hanno operato sul tratto di strada in entrata verso Firenze e sullo svincolo esterno di entrata per chi proveniva dalla stazione ferroviaria. L’intervento non è però concluso: stanotte, infatti, sarà chiusa invece l’uscita per chi proviene da Pisa e lo svincolo esterno di uscita verso la stazione fs. Nella fascia oraria dei lavori, tra le 22 e le 6 del mattino successivo, è consigliabile utilizzare il non lontano casello di Chiesina Uzzanese.

La circolazione, in queste due notti, è stata e sarà interrotta nei tratti e nelle modalità descritte per consentire agli operai specializzati di Autostrade di ispezionare le barriere di sicurezza ai margini della carreggiata. I cantieri non sono finiti. Spostandoci verso ovest, la stazione autostradale di Altopascio sarà interessata da un’interruzione domani sera. Il casello, infatti, subirà una chiusura dalle 22 di venerdì fino alle ore 6 di sabato 23 settembre. In questa fascia oraria sarà chiusa l’uscita per chi proviene da Pisa, per consentire attività di ispezione dei muri di sostegno nel tratto Capannori-Chiesina Uzzanese. Lavori anche al casello di Pistoia, in questo caso per aggiornare e sostituire alcuni pannelli di segnaletica verticale. In particolare i lavori sono previsti dalle 22 di venerdì 22 settembre fino alle 6 di sabato 23 settembre. Chiusa al traffico sarà l’entrata verso Firenze e l’uscita per chi proviene da Pisa. Il gruppo Autostrade consiglia, nella fascia oraria dei lavori, di utilizzare la stazione di Prato ovest. Infine, si segnalano lavori anche al casello di Prato Est. In particolare, per interventi all’asfalto, la stazione autostradale sarà chiusa al traffico dalle 22 di stasera fino alle 6 di venerdì. In particolare, il transito sarà vietato in uscita per chi proviene da Firenze. Per avere informazioni aggiornate sul traffico, il gruppo Autostrade raccomanda di aggiornarsi sul sito autostrade.it e al call center dedicato 803.111.

Francesco Storai