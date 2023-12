Camposcuola e opere. Fondi dal ministero: "Cosi completiamo tutti gli adeguamenti"

PISTOIA

Nuovo impianto d’illuminazione, efficientamento energetico, l’adeguamento antincendio e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Sono i lavori di completamento e adeguamento normativo del Camposcuola per i quali arrivano 325mila euro dal bando "Sport e periferie 2023" del dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pistoia è stato uno dei 128 Comuni italiani ad accedere ai fondi. Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 650mila euro, sarà cofinanziato in parti uguali dall’amministrazione comunale e permetterà di incrementare l’utilizzo e le potenzialità dell’impianto, in modo particolare nelle ore serali, di ampliare la capienza fino a 750 spettatori, ma anche di migliorare il sistema dei percorsi per il pubblico e gli atleti in modo da eliminare i dislivelli presenti per una totale accessibilità dell’area sportiva. Sarà, inoltre, ottimizzato, appunto, l’efficientamento energetico mediante la gestione domotica dell’illuminazione e l’installazione di lampade a led, anche all’interno di spogliatoi e uffici.

"Un risultato importante per Pistoia – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini – e che ci permette di attuare il completamento e l’adeguamento normativo del campo scuola, continuando cosi con l’obiettivo di riqualificare gli impianti sportivi per promuovere i valori educativi e formativi dello sport e soprattutto inclusivi e accessibili a tutti, una scelta fondamentale per migliorare la qualità della vita della città. Questo risultato premia ancora il lavoro e l’alta professionalità dei tecnici dei nostri uffici lavori pubblici impiantistica sportiva".

Prosegue, quindi, il piano di miglioramento e implementazione del più importante impianto sportivo sull’area pistoiese. Sono stati completati, infatti, nel 2021 i lavori di rifacimento totale della pista, con il nuovo manto sintetico dell’anello, di installazione delle nuove pedane, di estensione dell’impianto elettrico e l’acquisto di nuove attrezzature. Realizzati anche lavori di sistemazione delle aree verdi esterne e il ripristino dei vialetti e delle strutture.