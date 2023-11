Campo polivalente in via Panconi, manifestazione d’interesse deserta

Nonostante l’importante progetto presentato dalla Provincia di Pistoia per dare nuova vita, anche in prospettiva, al campo da calcio a cinque di via Panconi che si trova a metà strada fra la sede del vecchio Iti "Silvano Fedi" e l’istituto per Geometri "Enrico Fermi" di viale Adua, per il momento l’interesse da parte di ditte per la realizzazione del cantiere sembra essere pari a zero.

Lo scorso 26 settembre, infatti, dall’ente di piazza San Leone è partita la procedura di invito di aziende potenzialmente interessate alla realizzazione dell’opera.

Opera che consisterà nel rifacimento del campo, nella realizzazione di una tensostruttura e, successivamente, anche di spogliatoi adeguati. E che dovrà diventare, almeno potenzialmente, la casa del Futsal Pistoia e, allo stesso tempo, essere comunque utilizzabile da altre discipline come hockey, basket e pallavolo.

Un intervento finanziato dal Pnrr e da una importante erogazione della fondazione Caript per un totale di poco inferiore ai 600mila euro. Una cifra importante, insomma. L’invito della Provincia è stato fatto a dieci aziende che si occupano del settore ristrutturazione degli impianti sportivi ma, arrivati al termine ultimo per la presentazione delle offerte che era martedì scorso, la procedura è andata deserta.

Adesso si riparte da capo, per trovare la giusta strada visto che i soldi Pnrr non attendono tempi morti e se il cantiere non va in porto, l’Unione Europea se li riprende indietro. Ma, allo stesso tempo, è utile anche porsi un interrogativo: come mai nessuno si è fatto avanti?

S.M.