Campionati di matematica 2024. Genietti pistoiesi tra conti e giochi

Una gara articolata e avvincente. Sono i campionati internazionali di giochi matematici, giunti alla 31esima edizione. Migliaia di studenti di diversi Paesi del mondo - fra cui anche quelli dell’istituto scolastico pistoiese Leonardo da Vinci - si sfideranno a colpi di numeri e quesiti di logica. Come ogni anno, l’istituto Leonardo da Vinci parteciperà e ospiterà questa manifestazione organizzata dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.

La manifestazione, la cui prima edizione risale al 2001, consiste in una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere individualmente in un tempo prestabilito. I quarti di finale si terranno on line il pomeriggio di venerdì 23 febbraio alle ore 15 per i concorrenti di tutte le categorie, con l’eccezione della categoria Gp e di quelli che hanno partecipato alla finale internazionale di Losanna 2022, che passano direttamente alle semifinali. primi classificati di ogni sede locale verranno ammessi alla fase delle semifinali, che si terrà in presenza all’Istituto Leonardo da Vinci nel pomeriggio di sabato 16 marzo alle 14,30. I migliori classificati saranno poi ammessi alla finale nazionale che si svolgerà a Milano all’Università Bocconi, nel pomeriggio di sabato 25 maggio. In quest’occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Parigi di fine agosto.

Una gara avvincente, dicevamo. Occorre una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. Un gioco matematico è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e la voglia di fermarsi un po’ a pensare. Le iscrizioni si sono aperte lunedì 15 gennaio e la scadenza è fissata per venerdì 9 febbraio. Per ogni informazione è possibile prendere contatti scrivendo a mail [email protected].