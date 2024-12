Campionati assoluti regionali. I Nuotatori Pistoiesi si confermano

Regionali assoluti di conferme e crescita generale. I 9 portacolori della Nuotatori Pistoiesi (Silvia Campanella, Giulia Gabbrielleschi, Vittoria Maddalena Gridel, Diletta Masini, Emilio Carobbi, Lorenzo Frizzoni, Dario Gelli, Tommaso Lamura e Tommaso Petruzzi) sono rientrati dalla piscina comunale Massimo Rosi "La Bastia", del Centro Federale di Livorno, con qualche certezza in più. E questo al di là dei risultati ottenuti ai Campionati Assoluti Regionali Invernali.

Agli ordini dei tecnici Massimiliano Lombardi (capo coach) e Alice Ieri (assistant coach), Gabbrielleschi si è laureata campionessa toscana nei 400 metri misti e nei 1500m stile libero, conquistando una medaglia di bronzo negli 800m stile libero. "Gli altri sono andati bene, hanno fatto buone gare, specialmente i più piccoli alla prima esperienza: Gridel, Masini e Lamura, che hanno migliorato i propri tempi", osserva Ieri. E Lombardi aggiunge: "Da sempre i Regionali Assoluti rappresentano un test per capirne di più sull’attuale condizione, individuale e di squadra. Gabbrielleschi a parte, la nostra squadra è molto giovane, onde per cui più che i risultati in sé e per sé è necessario guardare alla nuotata e al tempo ottenuto. Complessivamente, i ragazzi hanno fatto bene perché hanno confermato i loro progressi, i loro miglioramenti". Domenica prossima 15 dicembre, si tornerà in vasca: la Nuotatori Pistoiesi parteciperà alla prima parte della Seconda prova regionale. Il 22 dicembre, poi, ci sarà la Coppa Caduti di Brema, gara che rappresenta il campionato nazionale a squadre. Un’altra occasione importante per valutare il periodo dei nostri, che da settembre si stanno allenando intensamente in vista degli impegni più prestigiosi.

Gianluca Barni