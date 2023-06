Camminata lungo via delle Agne L’idea è lanciata da Publiacqua

Oggi 8 giugno, alle 19, si terrà la Camminata inaugurale della nuova via delle Agne con partenza dal parco-monumento di Fognano. La via delle Agne è un percorso segnato e dotato di indicazioni e cartelli informativi a cura della Pro Loco di Fognano in collaborazione con l’impresa sociale "4passi-one" nell’ambito del progetto dei cammini dell’acqua promosso da Publiacqua e con il patrocinio del Comune di Montale. Il percorso, 9km, si snoda nelle colline tra Fognano e Tobbiana lungo i tre rami del torrente Agna. Dopo la partenza dal monumento di Jorio Vivarelli a Fognano il percorso procede verso la località di Scali per poi continuare per la Via delle Valli fino a Tobbiana dove si attraversa il paese fino al Bar Lume, dove, nella camminata di inaugurazione è prevista un’apericena (5 euro il costo). La camminata prosegue verso i borghi di Mucchiaia e di Ceccalante per poi scendere verso la via Biancalani da dove si torna a Fognano.