Camminare, leggere, ascoltare

Sono diverse le iniziative targate Centro studi Beatrice di Pian degli Ontani in programma per questa settimana. Si parte oggi, giovedì 25 luglio, con un bagno di foresta il cui ritrovo è fissato nella sede del Centro (viale Beatrice) alle 16. Condurrà l’esperienza la facilitatrice Roberta: attraverso una camminata guidata e alcune attività, sarà possibile ricercare equilibrio e connessione con la natura per poterne trarre beneficio personale (consigliate scarpe da trekking, abbigliamento comodo, borraccia e merenda al sacco; info: 339.2287577). Domani, venerdì 26 luglio, alle 21 nella sede di Pian degli Ontani viene presentato il libro "Italia dimenticata. Dal declino alla rinascita delle terre alte e remote" di Maurizio Ferrari e Marco Breschi; presenti gli autori, coordina Mauro Bianchini.

Sabato 27 luglio infine al parco Beatrice il musicista Maurizio Geri (nella foto) farà rivivere in musica le antiche leggende d’Appennino. S’inizia alle 19, seguiranno apericena e, alle 21, concerto del collettivo Arcuntara.