Calendari: tutti i big match

Fra due giorni sarà la Coppa Toscana a reclamare attenzione visto che per (quasi) tutte le compagini di Pistoia e provincia sarà ora di tornare in campo per ritrovare confidenza con l’agonismo. Anche per le squadre militanti in Prima e Seconda categoria arriverà però il momento di pensare ai rispettivi campionati, visto che sono stati ufficializzati i calendari: si parte il 15 settembre prossimo, dopo la seconda giornata di Coppa Toscana.

Iniziando dalla Prima categoria e dal girone A: nel primo turno, il CQS Pistoia esordirà fra le mura amiche contro il Capezzano Pianore alle 15.30, mentre il Chiazzano farà visita ai Diavoli Neri Gorfigliano. Le due formazioni si affronteranno nel dettaglio l’8 dicembre prossimo per quanto concerne l’andata (al Butelli) ritrovandosi il 30 marzo 2025 per il ritorno. Lo stesso giorno, passando al girone D, l’AM Aglianese esordirà in trasferta a Firenze contro la Virtus Rifredi, mentre il Quarrata attenderà i pratesi del Casale e Fattoria. E l’Atletico Casini Spedalino neopromosso attenderà la visita dello Jolo.

Altrettanto interessante il programma della Seconda categoria, cominciando dal girone B: Borgo a Buggiano–Cascio, Chiesina Uzzanese–Borgo a Mozzano, Gallicano–Pescia e Giovani Via Nova–San Macario Oltreserchio. Ma c’è soprattutto il girone C: la prima giornata proporrà ad esempio Bugiani Pool 84–Valbisenzio Academy, Chiesanuova–Pistoia Nord, Cintolese–Montemurlo, Galcianese–Montalbano Cecina, Montagna Pistoiese–Vernio, Virtus Montale–Tavola e Montagna Pistoiese–Olimpia Quarrata (che rappresenta anche il primo scontro diretto intraprovinciale). Nel secondo turno fissato per il prossimo 22 settembre bisogna invece tenere d’occhio Montalbano–Cintolese, Montemurlo–San Niccolò, Olimpia–Virtus Montale, Pistoia Nord–Galcianese, Tavola–Bugiani Pool e Valbisenzio–Montagna Pistoiese. La stagione è insomma arrivata ai nastri di partenza: a questo punto, può partire ufficialmente il countdown.

Giovanni Fiorentino