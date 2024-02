Buoni spesa alle famiglie grazie a Montale Solidale

Le associazioni montalesi, riunite nel gruppo Montale Solidale insieme al Comune di Montale, hanno raccolto 15mila euro in favore delle famiglie residenti nelle zone del paese colpite dall’alluvione del 2 e del 4 novembre scorso. Sono in distribuzione in questi giorni i buoni acquisto che vengono consegnati ad ognuno dei circa 90 nuclei familiari delle zone della Stazione alluvionate, in particolare Via Alfieri, via Mattei, via Tobagi, via del Chiuso, via Provinciale Pratese. I 15 mila euro sono stati raccolti grazie alle molteplici iniziative organizzate dalle singole associazioni nei due mesi successivi all’alluvione, in particolare nel ricco programma di eventi natalizi, ma hanno contribuito anche le offerte di singoli cittadini attraverso un apposito conto corrente aperto da Montale Solidale. Un contributo è venuto anche dall’Istituto Comprensivo di Montale e dal comitato dei genitori. Sono confluiti nel fondo di Montale Solidale anche aiuti provenienti da fuori Montale, in particolare dalla città gemellata di Langenfeld che ha inviato 2mila600 euro e dalle associazioni Auser che hanno manifestato la loro amicizia all’Auser di Montale e anche da vari enti e istituzioni. I buoni, distribuiti nelle giornate di mercoledì scorso e di oggi, sabato, presso il centro Babaluba della Stazione sono validi per acquisti presso il Supermercato Votino, che peraltro ha aggiunto un proprio contributo. Se qualche famiglia fosse rimasta fuori dall’elenco elaborato dal Comitato della zona in collaborazione col Comune potrà farlo presente e riceverà un aiuto attraverso risorse raccolte successivamente. Si è prestata molta attenzione ad effettuare una distribuzione equa a ciascuna famiglia.

"Siamo grati alle associazioni – dice l’assessore al sociale Sandra Neri – sono fiera di vivere in una comunità in cui si partecipa alla vita del paese non solo nei momenti ricreativi ma anche nelle situazioni drammatiche come quelle che si sono verificate in alcune zone di Montale". "Montale Solidale è nato per il terremoto in Abruzzo – dice il tesoriere Fabio Risaliti – poi abbiamo fatto una raccolta per l’Emilia Romagna e stavolta abbiamo voluto impegnarci per le famiglie del nostro paese e ringrazio tutte le associazioni e tutti quelli che hanno contribuito". "Ringraziamo per questo aiuto concreto – dice Alessandro Cecconi del Comitato delle famiglie – tutti lo hanno ricevuto volentieri e con gratitudine". Montale Solidale è composto da: Comitato Festeggiamenti, Auser Montale, Amici della caccia e dell’ambiente, Gruppo Alpini, Corale "A. Masini", Proloco di Tobbiana, Fratellanza Lavoratori Tobbianesi, Proloco di Stazione, Proloco di Fognano, Evento del Cuore, Croce d’Oro, Misericordia di Montale, Croce Rossa, Comitato Gemellaggi, Avis, Fratres, Vab, Casa del Sorriso, Progetto Cometa, Misericordia di Fognano, Lions Club Pistoia Fuorcivitas, Gruppo Fotografico Obiettivi Montalesi, Banda G. Verdi di Fognano, San Vincenzo de’ Paoli, Caritas, Propositura di Montale, Parrocchia di Tobbiana, Compagnia teatrale Sesamo e Cartamo, Rione Dore, Progetto Cometa, Aido, Amministrazione Comunale di Montale, Montale My Love.

Giacomo Bini