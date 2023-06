Bugiardi C’è Piastrechef Disegnatori dal mondo al Campionato "gustoso"

A poco più di un mese dall’inizio, l’Accademia della Bugia de Le Piastre insieme alla Pro Loco Alta Valle del Reno, hanno presentato la 47esima edizione del Campionato italiano della Bugia. La manifestazione in programma nella piazza principale del paesino della montagna pistoiese sabato 5 e domenica 6 agosto avrà quest’anno come tema le bugie in cucina. "Ad oggi - ha detto il Magnifico rettore dell’Accademia, Emanuele Begliomini - i partecipanti sfiorano quota 300. Quest’anno tante le preselezioni svolte in molte parti d’Italia, la prossima sarà a Casalguidi, in collaborazione con l’associazione Margherita Silenziosa, Matilde Capecchi, il prossimo 7 e 19 luglio".

Alla presentazione erano presenti, oltre ai vertici dell’Accademia, il sindaco Tomasi, l’assessore Sabella e il presidente dell’Ecomuseo Montagna Pistoiese Lorenzo Vagaggini. La conferenza si è tenuta nella sede della Confesercenti di Pistoia in quanto sostenitori del Campionato da sempre, con gli onori di casa del presidente Pier Luigi Lorenzini. Quasi 150 i disegnatori provenienti da tutti e cinque i continenti. Tra loro, anche 5 ucraini e 6 russi con l’impegnativo e purtroppo attualissimo compito di misurarsi con il tema "Un mondo in guerra. Come può la pace vincere sulla guerra". "Per tutti gli altri invece - spiega il decano dell’Accademia, Mauro Begliomini - il compito di misurarsi con quello che abbiamo chiamato Piastrechef, ovvero le bugie tra i fornelli, accompagnati dalla vincitrice della quinta edizione di Masterchef, la cuoca Erica Liverani". 40 i disegnatori italiani, coordinati da Marco Fusi, e 70 gli scrittori in attesa del giudizio del presidente unico della giuria Sandro Veronesi. A partire dal 15 luglio una quindicina di bugiardi radiofonici saranno su Radio Toscana sotto la guida di Alessandro Masti. "L’ospite d’onore sarà il comico ed imitatore pontederese David Pratelli - ha spiegato Emiliano Buttaroni, direttore artistico -. A lui andrà la nostra laurea honoris causa". Il Campionato ‘23 inizierà sabato 5 agosto con la prima delle due cene bugiarde in piazza prenotabile allo 0573 472201 o scrivendo ad [email protected], al costo di 18 euro.

La prima serata tanti ospiti sul palco della piazza per il "Bugia Show". Nella serata finale lo spettacolo ad ingresso gratuito "I briganti del cuore" con Emiliano Buttaroni, Beba Fuligni, Marco e Aldo Toccafondi. Ci sarà anche "La bugia in pasta": personale del disegnatore napoletano Raffaele Mollica che impreziosirà i muri delle case del paese. Tra i premi quello dedicato a Luca Boschi, per la migliore striscia e quello speciale per i disegnatori emergenti under 30, quello intitolato al giornalista piastrese Luciano Corsini per la bugia più tradizionale, a Giancarlo Zampini per il bugiardo più originale a Lucia Prioreschi che andrà al bimbo più bugiardo.

Gabriele Acerboni