Buggiano e La Fenice . Un sabato di sfide

Il sabato casalingo. Lavachiara Buggiano e Pistoia Volley La Fenice giocheranno domani davanti al pubblico amico, rispettivamente dalle 21.15 al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano contro il Punto Sport Poggio a Caiano e dalle 21 alla palestra Anna Frank di Pistoia con la Pantera Lucca per la quarta giornata di ritorno del girone B del torneo femminile di serie D; il Club Mazzoni ospiterà Rosignano, dalle 18 all’"Anna Frank", per il terzo turno di ritorno del girone B del campionato maschile di serie D.

"All’andata il Punto Sport ci inflisse un pesante 3-0: vogliamo riscattarci, anche per provare a rientrare nel lotto delle squadre che si contenderanno i playoff", fanno sapere dall’entourage borghigiano. "Le giocatrici si stanno allenando tutte e con buona intensità – ci rendono edotti da casa-Fenice –. La gara è complicata: Lucca deve vincere per rimanere in scia delle squadre che lottano per i playoff, noi non abbiamo niente da perdere e possiamo sfruttare il fatto che tutta la pressione sia sulle spalle delle nostre rivali. Vediamo che cosa succede". Per i Vigili del fuoco, la speranza è rosicchiare punti alla capolista San Miniato: il punto perso lo scorso fine settimana brucia.

G.B.