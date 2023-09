Brutta caduta in bici: Pegaso salva 70enne

V

ittima di una caduta in mountain bike nella zona dell’Acquerino, un uomo di 70 anni di Pistoia è stato recuperato con l’elisoccorso, trasportato in ambulanza all’ospedale del Ceppo e poi trasferito, sempre con l’elisoccorso, a Careggi. L’incidente è avvenuto in una zona boschiva nella tarda mattinata di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Misericordia di Pistoia, ma è stato necessario, per effettuare il recupero del ferito, ricorrere all’intervento del Pegaso. L’uomo, che ha riportato gravi traumi specialmente a una spalla, dopo una prima valutazione all’ospedale San Jacopo di Pistoia è stato trasferito in elicottero a Careggi per tutti gli accertamenti diagnostici del caso.