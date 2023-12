Bruno Seghi, dalla Montagna a Ponte Buggianese. Un artista che sa immortalare i luoghi del cuore

Bruno Seghi da 45 anni vive a Ponte Buggianese, ma anche quando è sceso ai margini del Padule non ha mai dimenticato le sue origini di montanaro. E’ infatti nato esattamente il 5 dicembre del 1948 in un piccolo borgo alle pendici del libro Aperto, il Bicchiere, nel comune di Abetone Cutigliano.

Non tutti a Ponte sanno che Bruno ha una grande abilità che nella sua montagna lo ha reso un personaggio, quella di riprodurre in miniatura i vecchi edifici caratteristici dell’Alta Valle della Lima: metati, carbonaie, capanne in pietra, forni, oltre che chiese e case tipiche della zona.

Bruno Seghi in questo modo vuole conservare la memoria e far conoscere il patrimonio edilizio e culturale della montagna pistoiese.

Bruno è in un certo senso "figlio d’arte", suo nonno Fortunato Seghi, detto "Borchino" era un abile scalpellino e aveva a sua volta trasmesso quest’arte ai figli Angiolino e Ivo, quest’ultimo padre di Bruno.

Un augurio speciale, dunque, per Bruno Seghi che oggi festeggia i suoi 75 anni, anche da parte della nostra redazione de La Nazione.