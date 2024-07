Bracali, documentari inediti a Felceti

Due documentari inediti a firma del fotografo pistoiese Luca Bracali che in assoluta anteprima arrivano alla Fondazione Vivarelli di Villa Stonorov (via Felceti 11). La serata-evento sarà mercoledì 24 luglio (ore 22; prenotazione obbligatoria entro domani: 0573.477423; 349.6229161. "Viaggiare – dice Bracali, che ha visitato più di centocinquanta paesi – significa paesaggi, dalle sabbie dei deserti ai ghiacci dell’Antartide, dalle rocce più impervie, ai prati più verdi. Ma anche animali: non dietro le sbarre di uno zoo, ma nel loro ambiente dove le regole sono solo quelle della Natura, dove per procurarti il cibo, o evitare di diventare preda a tua volta, devi lottare secondo un rituale antico e segreto. Soprattutto persone, espressioni, occhi. E storie". Un’occasione per conoscere l’arte di Bracali – le cui immagini sono state esposte in musei e gallerie di tutto il mondo e le cui collaborazioni contano le reti Rai e National Geographic –, ma anche di riflessione su un tema ormai improcrastinabile quale la salvaguardia del nostro pianeta. A seguire saranno proiettate le diapositive "Lo spirito dell’Asia" e i documentari "Pianeta Terra: un mondo da salvare", "Pianeta Donna: volti dal mondo" e "Oltre l’Orizzonte".

l.m.