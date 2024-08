Boom delle vetture usate. Sfiorata quota novemila per i passaggi tra privati

Ci sono meno soldi in tasca alla fine del mese? Vero. Però gli investimenti legati alle necessità di spostarsi in auto, come fare il pieno di benzina e pensare ad una nuova vettura, rimangono sempre nella testa dei pistoiesi. A dirlo sono i dati Aci che emergono dall’osservatorio di AutoScout24, ovvero il più grande marketplace automotive online pan-europeo, su quello che è l’andamento del mercato delle auto usate nei primi sei mesi del 2024.

I numeri della nostra provincia dicono che c’è stato un passaggio di 8.813 auto usate tra privati con un incremento del 9.3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e, comunque, superiore a quello che è il valore medio regionale della Toscana che si attesta a quota 8.5%.

Questi valori sono rilasciati al netto delle mini-volture (che sono state 95.876), vale a dire i casi nei quali il proprietario lascia il proprio mezzo ad un concessionario per la rivendita.

In senso inverso, invece, va detto come in Toscana siano cresciute sensibilmente le radiazioni (40.666, +35,3%), ovvero la cancellazione delle vetture dal Pubblico Registro Automobilistico.

Un canale, quello dell’usato di ultima generazione, strategico per accelerare il rinnovo del parco circolante tanto atteso che, va ricordato, è ancora particolarmente datato e va ad incidere sui costi esorbitanti dell’assicurazione Rc Auto.

A livello nazionale, il budget di spesa per l’acquisto di un’automobile di seconda mano è di circa 16mila euro, mentre i prezzi medi delle auto in vendita in Toscana nel primo semestre di quest’anno, pur calando rispetto all’anno precedente con un segno negativo del 5.5%, si attestano poco sotto quota ventimila euro, per la precisione a 19.850 euro.

Il più 9.3% di Pistoia vale il sesto posto in Toscana: peggio fanno Firenze (+8.8%), Lucca (+7%), Massa Carrara (+6.6%) e Arezzo che chiude la classifica con un incremento particolarmente basso sul riposizionamento dell’usato col +4.3%.

Di contro, il maggior numero di reimmatricolazioni dall’usato riguarda Pisa che supera dell’11,3% i casi dell’anno precedente con 10.733 passaggi di proprietà netti mentre quelli di Pistoia sono 8.813.

Curiosità, poi, anche in ciò che gli utenti individuano nell’auto usata da portare a casa: il modello più cercato, e riposizionato, è la Volkswagen Golf mentre a livello di dotazioni e comfort non possono mancare i dispositivi di sicurezza attiva, indicati da ben il 75% del campione, seguiti dall’infotainment (navigatore, sistema audio) segnalato dal 39% e il cambio automatico dal 36%.

Saverio Melegari