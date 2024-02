Bit, Pistoia ha fatto centro: "Rotta sul mercato estero"

Un momento importante di incontro e confronto. ma anche di promozione. Lo dicono i numeri. Sono decine, si apprende, i d grandi operatori turistici incontrati nell’arco di tre giorni: sono i numeri messi a segno dal Consorzio Turistico Città di Pistoia, che nei giorni scorsi alla Bit di Milano (La Borsa internazionale del turismo) ha promosso la città e la Montagna. L’evento metteva a dialogo agenti di viaggio, aziende e ditte di promozione turistica, Consorzi e associazioni che operano nel segmento. Il Consorzio Turistico si è confrontato con moltissimi operatori internazionali, confermando la volontà di impattare con forza crescente sul mercato estero, e con un consistente numero di player italiani.

Agli interlocutori – spiega una nota – sono così state illustrate tutte le peculiarità del territorio, passando dal patrimonio culturale ai percorsi nella natura, dall’enogastronomia agli eventi. "L’obiettivo – ha spiegato Paolo Cavicchio, presidente del Consorzio – è quello di far conoscere il brand Pistoia ad una platea sempre maggiore e sempre più qualificata, così da intercettare flussi turistici che, nel 2024, si preannunciano da record. Il nostro territorio ha tutti i requisiti per proporsi come destinazione stabilmente appetibile. Questi appuntamenti sono una vetrina concreta per valorizzarlo".

Le potenzialità di Pistoia sono state dunque sotto i riflettori del più importante salone dedicato dedicato alla travel industry globale, con uno sguardo sempre più attento alle soluzioni sostenibili, personalizzate, tecnologiche e alle sfide del futuro futuro.