"Birra in Sala", i locali si preparano alla seconda edizione

Torna “Birra in Sala“. Dopo il rinvio a causa del maltempo arriva domenica la seconda edizione dell’iniziativa in collaborazione con Confcommercio legata al mondo della birra che coinvolge ed è organizzata non solo dal Comparto Sala ma anche da piazza dello Spirito Santo. Durante la rassegna di cucina e birre d’Italia e Europa, con inizio alle 12 fino alle 20, ci saranno anche piccole iniziative di intrattenimento musicale che accompagneranno un percorso di degustazione enogastronomico approfondito e dedicato al mondo della birra, che coinvolgerà circa 70 etichette e 20 locali. Un modo di fare cultura nel mondo del bere, spiegano gli organizzatori, e non legarlo solo al divertimento, un modo per cercare di avvicinare le persone ad un mondo che negli ultimi anni ha avuto un enorme sviluppo. Per l’occasione saranno aperti anche alcuni negozi limitrofi al comparto Sala.

L’iniziativa è organizzata dal Comparto Sala, in collaborazione con Consorzio turistico città di Pistoia, Camera di Commercio di Pistoia e Prato e Confcommercio Pistoia e Prato, con il patrocinio del Comune di Pistoia. "Con questo appuntamento – ha commentato Marco Leporatti, vicedirettore Confcommercio Pistoia e Prato – si apre la stagione degli eventi organizzati dal Comparto Sala. È la prima di una serie di iniziative che si prefiggono di valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e la ristorazione che le esprime. Sicuramente si candida ad essere motivo in più per la frequentazione del centro la prossima domenica".

Ogni locale ospiterà dalle due alle quattro etichette di birre, raccontando le caratteristiche alla base di luppoli e aromi e creando abbinamenti con una proposta enogastronomica dedicata.

L’evento si snoderà tra piazza della Sala, piazza del Duomo e piazza Spirito Santo, coinvolgendo anche le piccole vie che intrecciano il centro storico. Per ogni degustazione acquistata verranno consegnate una card e un bicchiere (con cauzione di 5 euro), insieme alla mappa dei locali aderenti. "Finalmente torna Birra in Sala nel centro storico dandoli vita e animazione. E stavolta speriamo nel bel tempo – ha detto Gabriele Sgueglia, assessore alle attività produttive –-. Il comune sostiene molto ben volentieri questa iniziativa dedicata sia ai cittadini di Pistoia che ai forestieri perché vede la compartecipazione dei ristoratori e degli esercizi commerciali in un evento volto ad animare il centro storico".

Gabriele Acerboni