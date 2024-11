Bimbi rimasti senza orto didattico: "Riavranno presto il laboratorio"

Una soluzione che dia garanzie sulla sicurezza dei bambini. I genitori dei piccoli che frequentano la scuola dell’infanzia Bruno Munari di via Cino tornano sulla questione della porzione di giardino interdetta ai bambini dell’asilo. Le famiglie lamentano l’assenza di chiarezza e di nuove comunicazioni da quando, a settembre, era stata prospettata la soluzione di porre una siepe lungo la rete di delimitazione e di togliere alcune postazioni per fare l’orto didattico sul lato del giardino oggetto di lamentele esterne. L’attuale situazione che è iniziata alla fine dello scorso anno scolastico, dipenderebbe insomma da una famiglia del vicinato, che disturbata dai rumori e dalle voci dei piccoli, inevitabili durante alcune attività, avrebbe inviato al dirigente scolastico Luca Gaggioli varie email di protesta.

Il malcontento delle famiglie dei 160 bambini nasce non solo dalla preoccupazione, ma anche dall’incognita sui tempi e alle risposte per vedere di nuovo un ritorno alla normalità. "A parte il fatto che ci era stato detto, a settembre, che il Comune avrebbe fatto mettere a dimora una schermatura di piante, ma per ora non abbiamo visto nessuna siepe, comunque anche con questa soluzione non ci sono garanzie che i bambini possano andare in giardino – dicono i genitori –, ma il fatto di non poter utilizzare tutti i lati del giardino porta i bimbi a essere privati di uno spazio che era stato adibito per una serie di attività didattiche. Erano proprio questi innovativi laboratori a cielo aperto che avevamo visto visitando la scuola che ce l’avevano fatta scegliere per l’offerta formativa originale e stimolante. Poi, alla luce di quello che è successo, avremmo voluto un po’ più chiarezza per aver modo e tempo di scegliere un’altra scuola dell’infanzia".

Intanto proprio ieri mattina, sabato 23 novembre, il vicesindaco Patrizio Mearelli ha fatto un sopralluogo alla Munari: "I lavori per creare una schermatura sono iniziati, gli operai ci stanno lavorando nei giorni in cui non ci sono i bambini durante il fine settimana. Del resto adesso con il freddo e la pioggia il giardino non è molto praticabile. Sono già stati murati i paletti a cui fissare una barriera – ha spiegato Mearelli – poi verranno messe a dimora le piante, tempo permettendo. I cassoni che servivano per fare l’orto didattico avranno una nuova collocazione in un altro lato del giardino scolastico".

Daniela Gori