Biciclettata della salute Fate largo alla goliardia e al cuore dei pistoiesi

Ore 10 di domenica 10 settembre, felicità e campanelli festosi animano un serpentone colorato e goliardico che invade Pistoia: è la diciassettesima edizione della Biciclettata della Salute. Oltre mille persone si sono presentate munite delle loro due (o tre ma anche quattro) ruote all’Auditorium di via Panconi, storica sede della partenza, per ritirare il loro pettorale ufficiale e da lì in sella alle proprie biciclette si sono inoltrate per le vie della città in direzione piazza Duomo. Tanti i bambini, le famiglie e i veterani che hanno preso parte alla ormai tradizionale lenta, corsa ciclistica con le divertentissime maschere. Anche quest’anno il via è stato dato da Elisa Maltinti, in ricordo del babbo Roberto, amico affezionato alla Biciclettata che per 11 anni ne è stato lo starter. In virtù anche di ciò, da questa edizione, il comitato organizzatore ha deciso di dedicare la manifestazione proprio a Roberto Maltinti.

Ecco l’elenco dei primi classificati. Per la categoria Maschere di Gruppo, 15° memorial Giorgio Belluomini "Cofax" si è classificata prima "la vita è bella", interpretata dalla famiglia Pratesi, Giovanni Vas e Lorenzo Paolucci, che con costumi e hanno la realizzazione di un carrarmato su bicicletta hanno rievocato il famoso film. Il 15° memorial Mario Menicacci "Marione" per le maschere singole, se lo è aggiudicato Willy il Coyote di Davide Venturini. Tra le maschere under 14 ha vinto il Far West (interpretato da Annalisa e Asia Tonarelli, Eleonora e Giulio Picariello, Clementina Costa, Aurora e Gregorio Baldi, Camilla Bani, Arianna e Marta Croci, Noemi e Gaia Gorgoglione, Elisa Maccantallo, Stefano Baldi, Angela Munno, Luca Tonarelli, Emanuela Costa, Elena Porcelli, Marianna Frosini e Vera Acquino). Il Padel di Damiano Cialdi, Lorenzo Diuozzi e Francesca e Chiara Piccardi, ha vinto il primo premio maschera sportiva. Fuori classifica, sono infine state assegnate tre "menzioni speciali simpatia" a Laura Trivelli, Salvatore Calvano e Daniele Trinci. I 4.410 euro raccolti hanno fatto lievitare la somma sinora raccolta dalla Biciclettata della Salute, grazie alla generosità dei Pistoiesi, a ben 100.058 euro. Quest’anno la beneficenza sarà divisa tra la Fondazione Maic e l’Associazione L’Incontrario.

Gabriele Acerboni

(fotoservizio a cura di

Gabriele Acerboni)