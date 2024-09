Biciclettata della salute. Colori, risate, goliardia. E tanta solidarietà

Nonostante la possibilità di pioggia, tanti ieri l’hanno sfidata per un po’ di divertimento e beneficenza. Così è riuscita anche la 18esima edizione della Biciclettata della Salute, con circa cinquecento partecipanti col fiato sospeso che si sono comunque presentati alla tradizionale partenza all’Auditorium di via Panconi. E da lì via in sella alle loro biciclette verso il centro città. L’incertezza del tempo ha accompagnato nel percorso i tanti i bambini e le tante divertentissime maschere presenti . Sempre come da rituale il via è stato dato da Elisa Maltinti in ricordo del babbo Roberto, amico affezionato alla Biciclettata della Salute che ha svolto tale ruolo dal 2009 al 2019. Impegnativo come sempre il compito della giuria esterna incaricata di individuare le maschere vincitrici, perché tanti e molto apprezzati sono stati i costumi e travestimenti che hanno partecipato sulle due ruote.

Per la categoria maschere di Gruppo (4° Memorial Roberto Maltinti) i primi classificati sono stati i "Cattivissimo Me". Invece per quelle singole o di coppia, 9° Memorial Ignazio Bianchi, il primo è stato Agide Cervi con il suo "Mago delle Bollicine". Il premio Under 14 è andato al team tutto al femminile del "Compleanno Biciclettata". Il quinto Trofeo Silvano Fedi, per le maschere sportive lo hanno portato a casa "Gli Olimpionici". Sfortunato il carro Pedala Yacht e il suo equipaggio che a causa di un problema tecnico non ha potuto tagliare il traguardo e rientrare nella classifica.

Anche quest’anno due biciclette sono state messe in palio dal presidente onorario dell’ASCD Silvano Fedi, Franco Ballati in ricordo dei genitori Fulvio e Norma. Il monopattino elettrico con caschetto messo in palio e riservato ai nati del 2006, è stato vinto da Matteo Cerami. I 463 pettorali complessivamente consegnati hanno consentito di raccogliere i 2544,70 euro che quest’anno andranno in beneficenza tra la Fondazione Maic e la LILT di Pistoia. Cifra che fa lievitare la somma sinora raccolta dalla Biciclettata, grazie alla generosità dei pistoiesi, a oltre 102mila euro. Appuntamento al 14 settembre 2025.