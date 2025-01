Bibi Nardini. Mezzo secolo tra sci e slittini

Una vera e propria istituzione all’Abetone che quest’anno festeggia il mezzo secolo di attività. Stiamo parlando di Giuseppe Nardini, detto Bibi, dell’omonimo negozio di articoli sportivi che si trova nella piazza principale dell’Abetone.

Fiumbalbino doc, nato il 13 novembre 1939, Giuseppe Nardini è il maggiore di otto fratelli e vive a Dogana Nuova, nel comune di Fiumalbo, a pochi chilometri dalla patria di Zeno Colò. Conosciuto in paese come Bibi (soprannome ereditato dal padre), già all’età di 13 anni Nardini noleggiava slittini nei locali che adesso ospitano il Lupo Bianco e la sera metteva a frutto la sua esperienza di falegname riparando gli sci nel laboratorio di famiglia.

Una vita tra sci, lamine, racchette e slittini per Giuseppe Nardini (nella foto), che aprì il primo noleggio negli spazi davanti all’hotel Piramidi. Poi nel 1975 il passaggio al negozio in piazza, dove ancora è possibile trovarlo seduto a parlare col fratello Giuliano, che porta avanti la storica attività commerciale insieme al figlio Riccardo, ex calciatore che ha militato in serie A con la Reggina, vestendo tra l’altro anche le maglie di Empoli, Catania, Modena, Avellino.

Quella di Nardini è una delle attività storiche della montagna pistoiese, essendo aperta ormai continuativamente da cinquant’anni, e rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di sport invernali.

