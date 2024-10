"Bertolucci a Tokyo". Con Lagacci

Riprende da domani la rassegna letteraria Passioni poetiche, organizzata dal Comune di Quarrata e dalla sezione Auser, curata da Carla Beatrice Lomi, nelle scuderie di Villa La Magia. Dal 5 ottobre, fino al 7 dicembre, saranno riproposti gli incontri già previsti e rimandati a causa dell’alluvione. Il primo, domani sabato 5 ottobre, è quello con Paolo Lagazzi saggista e scrittore originario di Parma che per anni si è occupato di letteratura antica e moderna, occidentale e orientale, e di buddhismo, magia, musica, cinema e pittura. A villa La Magia proporrà la performance dal titolo "Attilio Bertolucci a Tokyo" accompagnato dalla cantante Mayumi Kuroki e dal musicista Nicola Mottaran. Infatti Lagazzi, con l’aiuto della musicista e traduttrice giapponese Yasuko Matsumoto, ha portato la poesia di Attilio Bertolucci in Giappone. Nel 2009, ventisei composizioni del poeta di Parma scelte da Lagazzi sono state tradotte in giapponese da Matsumoto e pubblicate in un volume contenente anche liriche di Mario Luzi. Il programma di "Passioni Poetiche" proseguirà il 9 novembre con "La poesia di Wislawa Szymborska" di e con Maria Grazia Calandrone, intervento musicale di Ladislau Petru Horvart (violino). Il 7 dicembre a concludere la rassegna sarà Maura Del Serra con il suo "Le ali straniere della poesia" letture di Monica Menchi e intervento musicale di Ivano Battiston (fisarmonica). Tutti gli incontri iniziano alle ore 17, sono a ingresso libero e aperti a tutti per un numero limitato di ottanta posti. Per informazioni 333.4104627.

D.G.