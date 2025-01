Bertolo e Accardi out. In dubbio Maldonado

Che Pistoiese vedremo in campo domenica pomeriggio al Benelli? Una cosa è certa: la squadra arancione non sarà al completo. Questo perché sia Bertolo che Accardi dovranno rinunciare alla trasferta in terra romagnola. Già lo scorso fine settimana il tecnico Alberto Villa si era detto pessimista sulla possibilità che i centrali tornassero in campo, ma l’assenza anche all’allenamento del giovedì ne ha di fatto dato la conferma ufficiale.

Spazio dunque ancora a Donida e Polvani, con Mazzei che, dopo aver riposato contro il Progresso, tornerà titolare nella posizione di terzo di destra, col capitano al centro del reparto e Donida sul versante mancino. La novità riguarda però Luis Maldonado, che ha saltato la seduta di ieri per un problema fisico. L’entità dell’infortunio non è chiara, ma il regista arancione è da considerare in dubbio per la sfida di Ravenna. In tal senso sarà decisivo l’allenamento di domani: se Maldonado tornerà in gruppo potrà avere chance di essere della partita, altrimenti è difficile ipotizzarne l’impiego senza nemmeno un allenamento fatto in settimana.

C’è anche da dire però che, data l’importanza del match e il peso specifico dell’ecuadoregno nello scacchiere della Pistoiese, sarà fatto tutto il possibile per provare a rimetterlo in sesto. Dalla situazione Maldonado dipenderà anche la scelta degli uomini a centrocampo, con Villa che ha tante carte nel mazzo da poter pescare. Gli unici sicuri di un posto sembrano Greselin e Basanisi nelle posizioni di mezzali, mentre sono aperti i ballottaggi nelle altre tre caselle.

In mediana potrebbe giocare Grilli, garantendo quindi l’impiego di un over come Kharmoud sulla corsia mancina. Se invece Maldonado dovesse farcela, spazio a Maloku sul versante mancino, con uno tra Stickler e Diodato a destra a completare la batteria degli under. Foresta e Boccia, entrambi 2004, dovrebbero partire dalla panchina. Dubbi anche sul fronte offensivo, in cui uno tra Pinzauti e Simeri dovrà cominciare dalla panchina: impossibile infatti lasciare fuori Sparacello in stato di grazia.

Michele Flori