Benini raccoglie il successo del suo libro con il premio Eccellenza

"Un riconoscimento che rappresenta una sorpresa anche per me: non me lo aspettavo. E sono soddisfatta dei riscontri che sta facendo registrare il libro". Parola di Caterina Benini, che ha così commentato il "Premio Eccellenza" che le verrà consegnato a Marina di Massa il prossimo 7 settembre. Un riconoscimento nell’ambito del "Premio Letterario San Domenichino", attraverso la giuria presieduta dal figlio di Salvatore Quasimodo, al quale la consigliera di centrosinistra ha partecipato con il libro "Il Mare Adesso". Un romanzo lei stessa iniziò a scrivere nel 2019, pubblicandolo tramite la casa editrice Bookabook lo scorso febbraio: narra la storia di Rebecca, una donna che dopo essersi trasferita a Firenze per sfuggire al proprio passato è costretta a causa di un lutto familiare a tornare in Liguria. Un testo che è stato presentato più volte anche a Serravalle e nei Comuni limitrofi. E che sta riscuotendoconsensi sempre più unanimi.

Giovanni Fiorentino