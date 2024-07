Bel campionato ma senza coppa finale

La Bocciofila aglianese, nonostante le buone prestazioni, ha dovuto cedere alla squadra di Montemurlo la "Coppa dei campioni", vinta in passato. Il 16 giugno si è svolta a Viareggio, al Giardino della Libertà, la gara di bocce a squadre per la conquista della 22° Coppa dei Campioni, trofeo prestigioso, ambito dalle società partecipanti poiché, trattandosi di competizione biennale, occorre che una squadra si aggiudichi la vittoria per due volte consecutive. La Bocciofila aglianese ha partecipato alle eliminatorie, ma non ha passato il turno, battuta dalla squadra di Montemurlo, capitanata dal campione Giovanni Mazzanti. La finale è stata disputata tra Montemurlo e la squadra di Prato Baracca. Mazzanti ha saputo infondere fiducia alla propria squadra, dirigendo il gioco in modo magnifico, mettendo più volte in difficoltà la squadra avversaria Baracca, con il suo capitano Marco Galeassi, che ha lottato con i propri giocatori con capacità e correttezza, senza tuttavia raggiungere la vittoria. Da sottolineare che a questa gara ha partecipato una squadra tutta in rosa, quella di Maliseti, con le capitane Maria Licausi e Maria Quinto, che ha dato spettacolo battendo la squadra di uomini della società viareggina del Giardino della Libertà. La bocciofila Montemurlese non si è accontentata dalla splendida vittoria a Viareggio, ma ha messo un’ipoteca alla Coppa biennale, organizzata dal presidente della società aglianese Rolando Nerozzi, svoltasi il 23 giugno al bocciodromo del parco Pertini di Agliana, battendo per la seconda volta in finale la squadra di Prato Baracca ed eliminando nelle due gare la Bocciofila aglianese. Il presidente della società aglianese, Rolando Nerozzi, ringrazia tutte le squadre intervenute.

p.s.