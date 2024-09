Battesimo ’Leonardo da Vinci’. Una scuola moderna e funzionale

Nel primo giorno di scuola quest’anno ci sarà un’emozione in più: per gli alunni della primaria ex Catena si aprono le porte della nuova scuola intitolata a Leonardo Da Vinci, in via Mallemort. Il nuovo edificio è stato inaugurato il 25 maggio scorso in un clima di grande festa e per il taglio del nastro il sindaco, Luca Benesperi, ha voluto coinvolgere proprio gli alunni della scuola di Catena che negli ultimi anni, a causa della chiusura per problemi strutturali dell’edificio scolastico che frequentavano, erano stati trasferiti provvisoriamente in altri locali. La nuova scuola Leonardo da Vinci è in grado di accogliere cinque classi, ma in questo primo anno scolastico di attività saranno quattro: prima, seconda, quarta e quinta. Oltre alle aule, ci sono una stanza-laboratorio, una stanza molto grande polifunzionale (mensa e laboratori), un locale per lo sporzionamento delle vivande, la sala docenti, i servizi igienici per i bambini e quelli per gli adulti e un’area esterna a verde, nella quale vi sono due aree per la didattica all’aperto. "Questa nuova scuola era uno dei punti fondamentali del nostro programma – ricorda il sindaco –. Averla realizzata è una grande soddisfazione che raddoppierà nel vederla vissuta proprio da loro". Evidenzia i tempi rapidi l’assessore all’istruzione Giulia Fondi: "Esprimo grande soddisfazione – dice – non solo per l’inaugurazione della scuola, a maggio, ma soprattutto per la partenza nei tempi e nelle modalità che avevamo stabilito delle attività didattiche nel nuovo plesso". La Leonardo da Vinci è una nuova scuola innovativa e polifunzionale, ecologica e all’avanguardia, dove studenti e docenti potranno esprimere al meglio le loro capacità.

Piera Salvi