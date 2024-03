Bastogi presenta "Ritratto in piedi" di Gianna Manzini. Daniela Belliti a Lo Spazio con "In cerca di pace"

Due appuntamenti con i libri oggi, sabato 16 marzo, a Pistoia. Il primo alle 16.30 in Sala Manzini, alla San Giorgio. Attraverso una conversazione con Laura Bastogi sul romanzo "Ritratto in piedi" di Gianna Manzini, una delle opere più significative della sua produzione letteraria, il pubblico avrà l’opportunità di esplorare i meandri della mente e del cuore della scrittrice pistoiese. L’iniziativa è del Centro di Documentazione di Pistoia e del Centro Filippo Buonarroti Toscana, con il patrocinio del Comune di Pistoia. Laura Bastogi è ex insegnante di italiano e latino al liceo classico Niccolini di Livorno. Attualmente tiene lezioni di letteratura comparata e letteratura italiana all’UniTre, sempre a Livorno. Altro orario, le 18, altro luogo, la libreria Lo Spazio di via Curtatone e Montanara 20. Qui, in un pomeriggio organizzato con la Rete Pace e Disarmo di Pistoia, verrà presentato il libro di Daniela Belliti, "In cerca di pace. Parole, atti e discorsi sulla guerra in Ucraina e in Palestina", (Gfe Edizioni, Roma, 2024). Daniela Belliti è ricercatrice di Filosofia politica e sociale all’Università di Milano-Bicocca. Nell’occasione interverranno Marisa Salabelle, scrittrice e componente di Pax Christi di Pistoia, Domenico Gallo, già magistrato, e Gianluca Ferrara, editore e già Senatore della Repubblica.

"Questo libro – evidenzia Belliti – nasce dall’esigenza di capire dove e perché la diplomazia ha fallito nel prevenire la guerra in Ucraina e dalla ricerca costante, quotidiana, di spiragli per negoziati di pace. Un’esigenza che è drammaticamente accresciuta da quando, dopo il 7 ottobre 2023, il conflitto israelo-palestinese sembra entrato nella spirale inarrestabile della distruzione reciproca".

l.m.