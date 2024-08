"Abbiamo letto con molta attenzione le dichiarazioni pubblicate oggi su La Nazione del segretario del PD al nostro comunicato sulla sicurezza. Le dichiarazioni di Righi danno pienamente ragione alle nostre tesi. Infatti ci saremmo aspettati una risposta più concreta". Continua il botta e risposta sul tema del momento a Montale: la sicurezza. "Basta dire che è colpa della Meloni e che la situazione è questa su tutto il territorio - fa sapere il gruppo “Noi per Montale“-. Troppo facile giocare a scarica barile e piagnucolare dicendo che non si può fare niente perché è colpa di altri. Ciò che omette di dire il Righi è che il potenziamento delle telecamere di sorveglianza nasce e trae spunto da una mozione presentata dal centrodestra nel lontano 2019 che in Consiglio fu osteggiata dalla vecchia maggioranza di centrosinistra. Inoltre Il Righi non ricorda i buchi di bilancio centrale creati negli ultimi anni dalle amministrazioni PD a cui l’attuale governo sta cercando di porre un rimedio. noi non gettiamo benzina sul fuoco, ci limitiamo a parlare con la gente e cerchiamo soluzioni ai loro problemi cercando di trovare, con idee e progetti soluzioni ai problemi quotidiani. Noi non vogliamo far diventare le abitazioni delle prigioni dorate, (e voi state spingendo i cittadini in quella direzione), non vogliamo far diventare la sicurezza un diritto solo per poche persone dotate dei mezzi necessari per pagarla. Di questo, con il vostro immobilismo, sarete responsabili".