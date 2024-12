Bartolini (Lega): "Serve il confronto"

Sul caso della esclusione del comitato Ri-Nascere in Valdinievole dal vertice con l’Asl, interviene anche la consigliera regionale della Lega Luciana Bartolini.

"Il vertice tra Asl e Regione Toscana previsto per il prossimo 12 dicembre, se fosse confermata l’esclusione del Comitato Ri-nascere e delle altre parti interessate, rappresenterebbe un’occasione persa per un confronto vero su un tema molto sentito dal territorio che i cittadini aspettano da troppo tempo. Comprendo che il tema dell’ospedale di Pescia sia spinoso per Pd e Regione Toscana, ma la strategia di chiudersi in una stanza non credo sia la strada migliore. Invito le parti politiche e aziendali che hanno organizzato questo importante incontro ad aprirsi al confronto".