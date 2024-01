"Barriere anti-rumore, nessuna risposta dall’assessore Baccelli"

Nonostante i solleciti, dalla Regione non sarebbe ancora arrivata alcuna risposta circa le tempistiche relative all’installazione delle barriere anti-rumore a Masotti: la lettera firmata da poco meno di una ventina di residenti ed inviata all’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli non avrebbe ricevuto ad oggi alcun riscontro. Lo hanno fatto sapere i rappresentanti di Serravalle Civica e del Comitato per il territorio della provincia di Pistoia, dicendosi intenzionati ad inoltrare un ulteriore sollecito anche per avere chiarimenti circa i presunti "rimpalli" di responsabilità fra Regione ed Autostrade. Tutto era iniziato circa due mesi fa, partendo da una lettera sottoscritta da diciannove cittadini per chiedere delucidazioni in merito allo stato d’avanzamento del progetto che dovrà culminare con la realizzazione di barriere fonoassorbenti sull’A11.

"Ritenendo inammissibile che la Regione Toscana, dopo aver dato il via libera all’opera di risanamento acustico sull’autostrada A11 nel tratto riguardante in particolare i comuni di Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme e Pieve a Nievole, non fosse informata sui tempi dei lavori e sulle modalità della realizzazione dell’opera – hanno attaccato Elena Bardelli e Raffaele Landi, rispettivamente referente di Serravalle Civica e del Comitato per il territorio della provincia di Pistoia – i firmatari della lettera sollecitavano l’assessore regionale di competenza a fornire spiegazioni circa i ritardi dell’attuazione del piano". Baccelli, rispondendo ad una precedente lettera, aveva invitato Bardelli a rivolgersi ad Autostrade per l’Italia per i chiarimenti richiesti, ritenendolo evidentemente un intervento di competenza della società autostradale. Se allora una replica era comunque stata recapitata, gli esponenti di Serravalle Civica e del comitato hanno fatto sapere di essere stavolta ancora in attesa di riscontri.

Giovanni Fiorentino