Bandinelli nuovo candidato: "Lista civica di centrodestra. Ma aperti all’apporto di altri"

E’ Lorenzo Bandinelli il candidato a sindaco del centrodestra per le prossime elezioni comunali. Cinquantacinque anni, commercialista, due figli, esponente di Fratelli d’Italia, Bandinelli è da un anno capogruppo del centrodestra in consiglio comunale. Domani, sabato, alle ore 11,45, al centro Nerucci ci sarà la presentazione ufficiale del candidato a sindaco e della sua lista denominata "Noi per Montale". Nel logo, oltre al nome della lista, sarà presente anche la scritta "Bandinelli sindaco", neinte simboli di partito né la parla "centrodestra".

"E’ una lista civica di ispirazione di centrodestra – spiega Bandinelli – aperta anche all’apporto di altre persone anche al di là delle forze politiche di centrodestra in particolare in quell’area di centro che finora si è riconosciuta nel centrosinistra. Quando presenteremo i candidati e le persone che ci appoggiano ci saranno delle sorprese, in tanti si sono fatti avanti per darci una mano". Naturalmente Bandinelli sarà sostenuto dai partiti dell’alleanza tradizionale di centrodestra: Fratelli d’italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc. Il nome di Bandinelli era da tempo tra i papabili per la candidatura a sindaco, poi c’era stata da parte sua qualche incertezza, superata però con convinzione: "me lo hanno chiesto in tanti e da tante parti ed ho accettato, per me però domani, alla presentazione alla stampa e al pubblico, sarà come il primo giorno di scuola". Bandinelli spiegherà domani le sue motivazioni e gli indirizzi che vuole dare alla sua candidatura, ma non esita ad anticipare due parole che secondo lui sintetizzano il suo impegno verso la comunità: "Vicinanza ed efficienza".

"Secondo me – aggiunge – i cittadini si aspettano che chi amministra sia vicino ai suoi problemi e intervenga con efficienza per affrontarli". Dopo la presentazione del candidato, del nome e del logo della lista, Bandinelli lavorerà al programma e alla scelta dei candidati da proporre per il consiglio comunale. L’obiettivo è riportare il centrodestra alla guida dell’amministrazione dopo l’esperienza di governo dal 2009 al 2014 a cui sono seguite due legislature a maggioranza di centrosinistra sotto la guida dell’attuale sindaco Ferdinando Betti. Nel campo del centrosinistra non sono state ancora definite le alleanze. Finora il tentativo di creare un’unica alleanza dal Pd alle forze di sinistra (M5S, Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista) non sembra essere riuscito. Il Pd ha intensificato i rapporti con le forze che già avevano formato la coalizione di centrosinistra nel 2019, cioè Partito Socialista e lista civica Vivere Montale.

Giacomo Bini